استمعت نيابة عين شمس الجزئية، إلى أقوال المجني عليهم في "فيديو تقديم الكفن"، حيث كشف المجني عليهم أن خلافا بدأ منذ ما يقارب 4 أشهر بين مجموعة من الأشخاص كانوا متواجدين على متن باخرة سياحية يملكها المجني عليهم، وراسية على نهر النيل بمنطقة الزمالك، وذلك لإحياء حفل عيد ميلاد لهم.



أضاف المجني عليهم أنه لا توجد سابق معرفة بينهم، وأنهم طلبوا من " مسؤول الدى جي" تشغيل أغنية مهرجان أعدوها باسم عائلتهم "مهرجان المرغنية"، إلا أن مسئول الباخرة أخبرهم بأن مثل هذا النوع من الأغانى لا يتم تشغيله داخل صالة الحفلات بالمركب.



وأوضح المجني عليهم خلال التحقيقات أن أفراد عائلة "المرغني" تعدوا بالأسلحة البيضاء على من كانوا بالمركب السياحي وقتها من مضيفين وعمال وأمن وزوار، وأحدثوا تلفيات كبيرة بمعدات المركب وأجهزة الدى جى، تقدر بــ750 ألف جنيه.



وأضاف المجني عليهم أنهم عقب المشاجرة حرروا محاضر بالتلفيات وبما حدث من تعدى على العمال بالمركب، مضيفين أن أفراد عائلة المرغني أرسلوا لهم التهديد واحدا تلو الأخر لإجبارهم على التنازل عن المحاضر مقابل عدم التعرض لهم أو ايذائهم، لافتين إلى أن بعض من أفراد هذه العائلة قاموا بخطف زوج أبنتهم لإرغامهم على التصالح، إلا أن أحد الأشخاص صديق لهم تدخل لإنهاء الخلاف دون أن يتطور إلى أمر أكبر من ذلك، مشيرين إلى أنهم وافقوا على الذهاب إليهم لإنهاء الخلاف بعد أن حصلوا على وعد بعدم التعرض لهم بأى أذى.



وتابع المجنى عليهم في أقوالهم أمام النيابة، أنهم فور وصولهم إلى مكان عائلة "المرغني" فوجئوا بمجموعة من الأشخاص يحوطونهم حاملين أسلحة نارية تزيد عن الــ20 بندقية آلية وآخرى خرطوش وطبنجات وأسلحة بيضاء، أجبروهم على حمل أكفانهم وعليها سكاكين، وأرغموهم على قول الكلمات التي ظهرت في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توجيه ألفاظ نابية لهم وأجبارهم على تقبيل قدم سيدة مسنة، وهي والدة أحد أفراد "عائلة المرغني"، وتم نشر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب وفيس بوك.



جدير بالذكر أن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط المتورطين في واقعة الكفن بالقاهرة، حيث كشف رجال الأمن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتهديد آخرين وإجبارهم على تقديم أكفانهم بسبب خلافات بينهم .



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من (3 أشخاص - مقيمين بالقاهرة) بتضررهم من (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بتارخ (9) الجارى حال تواجد المُبلغين داخل الفيلا الخاصة بالمشكو في حقهم لعقد جلسة صلح بين العائلتين (دون إخطار الجهات الأمنية أو القسم) ، بالتعدي عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء وإكراههم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية، وتصويرهم بهواتفهم المحمولة ، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم محرر بشأنها عدة محاضر، وسابقة قيام المشكو فى حقهم باحتجاز أحد أقارب المجني عليهم لذات الخلافات بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيلهم للتصالح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بلاغ المجنى عليهم وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار ( 11 متهم) من مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (8 من المتهمين) وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.