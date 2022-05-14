 موسكو تتهم وزيرة الخارجية الألمانية بالغباء أو التضليل المتعمد - بوابة الشروق
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موسكو تتهم وزيرة الخارجية الألمانية بالغباء أو التضليل المتعمد

د ب أ
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 7:41 م | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 7:41 م

رفضت روسيا مسؤوليتها عن ارتفاع المواد الغذائية وخطر حدوث أزمة جوع عالمية، وردت بحدة على مزاعم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) عن هذا الأمر.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على موقع "تليجرام" اليوم السبت قائلة إن الأسعار ارتفعت بسبب العقوبات الغربية".

وقالت زاخاروفا لبيربوك: "إذا كنت لا تفهمين ذلك، فهو إما علامة على الغباء أو على تضليل الجمهور عمدا".

وأضافت زاخاروفا إن هناك سببا آخر لأزمة الغذاء العالمية هو انهيار الدولة الأوكرانية – والغرب مسؤول أيضا عن ذلك.

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