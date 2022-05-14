روسيا وأوكرانيا: محادثة هاتفية بين وزيري دفاع موسكو وواشنطن، وكييف تنوي تسليح مليون مقاتل

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة بادرت بالاتصال، الذي قالت إنه ناقش "قضايا الأمن الدولي الراهنة، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

مليون مقاتل

من ناحية أخرى قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الحرب.

وتعهد ريزنيكوف بتسليح مليون مقاتل باستخدام الأسلحة والعتاد الذي حصلت عليه أوكرانيا من الولايات المتحدة ودول غربية في الأسبوعين الماضيين.

وقال الوزير إن المقاتلين الأجانب والمتطوعين كانوا مفيدين جدا في بدايات الحرب، وساعدوا في التعامل مع كثير من التحديات الملحة في المراحل الأولى من الحرب.

وأضاف أن على أوكرانيا التصرف بمواردها بشكل جيد من أجل تحقيق النصر وتجنب ارتكاب أخطاء.

وقال إن أوكرانيا تستثمر في قطاعات الإنتاج في البلاد من أجل ضمان استمرارية التوريد.

وذكر ريزنيكوف في بيان نشره على فيسبوك أن أوكرانيا اعتمدت على التبرعات من مواطنين ومتطوعين ومنظمات مدنية من أجل تأمين جزء كبير من العتاد الحربي، وأنه بنهاية أبريل/نيسان كانت وزارة الدفاع تعتمد على التبرعات بنسبة 50 في المئة من أجل تأمين الستر الواقية من الرصاص، لكنه أن أضاف الدولة الأوكرانية وصلت الآن إلى تأمين 57 في المئة من احتياجاتها من العتاد.

روسيا ستقطع الكهرباء عن فنلندا.

من ناحية أخرى أعلنت شركة "RAO NORDIC OY"، الفرع الأوروبي لشركة RAO EC الروسية المساهمة للكهرباء، اليوم الجمعة، تعليق إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا ابتداء من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم غد السبت.

وقالت شركة الكهرباء الفنلندية "فينغريد" إن المورد الروسي سيتوقف عن توريد التيار الكهربائي بسبب تأخر وصول المدفوعات.