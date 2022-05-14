تركيا تؤكد مجددا تحفظها على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أكدت تركيا مجددا تحفظها بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى استعدادها لمناقشة هذا الأمر خلال اجتماع وزراء خارجية الحلف في برلين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الاطلسى إن بلاده كانت تؤيد دائما سياسة الانفتاح لحلف الناتو.

وأضاف أوغلو أن فنلندا والسويد تؤيدان " منظمات إرهابية " مثل حزب العمال الكردستاني" ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا ، المحظورين فى في تركيا.

وتابع أوغلو قائلا: "لذلك، على الدولة التي ستكون حليفة لنا ألا تدعم التنظيم الإرهابي الذي يستهدفنا كل يوم ويتسبب باستشهاد الجنود والشرطة والمدنيين لدينا".

وأوضح أوغلو قائلا إن غالبية الشعب التركي يعارض انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وكانوا "يطالبون بمنع ذلك" ، مضيفا أن هذه القضايا ستحتاج إلى المناقشة "مع حلفائنا في الناتو وكذلك مع تلك الدولتين".

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن وزير الخارجية التركي القول إنه سيعقد مساء اليوم محادثات مع نظيريه الفنلندي والسويدي على هامش الاجتماع.

ولفت أوغلو إلى أن السبب الكامن وراء موقف تركيا الحالي من عضوية البلدين في الحلف واضح للغاية، لأن الناتو عبارة عن اتحاد وتحالف وليس منظمة دولية.

وشدد أوغلو أن التحالف يتطلب التكاتف والتضامن في جميع المجالات، خاصة عند حدوث أي تهديد في قضية الأمن.