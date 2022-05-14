رئيس الحزب الديمقراطي الحر يدافع عن دعم ألمانيا لأوكرانيا وسط احتجاجات شديدة من حزبه

دافع كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا عن دعم بلاده العسكري والمالي لأوكرانيا وسط احتجاجات صاخبة عطلت مرارا إلقاءه كلمة انتخابية له بدوسلدورف.

ورد ليندنر وزير المالية الألماني، اليوم السبت على بضع عشرات من مثيري الشغب الذين وجهوا له اتهامات بأنه من "دعاة الحرب" و "الكاذبين" فقال "حين تظنون أنكم يمكن أن تزعجوني، فأنتم مخطئون".

وفي ختام كلمته ضمن اللقاء الرسمي الانتخابي لحزبه اضطر ليندنر إلى رفع صوته بصورة سيئة.

أكد ليندنر أن الوضع الخاص بعد الحرب العدوانية الروسية أحدث نقطة تحول وتسبب في ديون جديدة على ألمانيا.

وقال إن هناك حاجة إلى صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو "لوقف الإهمال الذي تعرض له الجيش الألماني لمدة 16 عاما".

وأضاف وزير المالية الألماني قبل يوم واحد من انتخابات ولاية شمال الراين ويستفاليا، إن الشعار يجب أن يكون: "لابد أن تكون قادرا على القتال حتى لا تضطر إلى القتال".

وأوضح ليندنر أن ألمانيا تقف إلى جوار أوكرانيا، التي تدافع أيضا عن قيم الحرية الأوروبية.

وفي مخاطبته مجموعة صغيرة من مثيري الشغب صرخ ليندنر وسط تصفيق كبير من الجمهور: "الأوكرانيون الشجعان والأوكرانيات الشجاعات يدافعون / يدافعن جميعا حتى عن حرية أولئك الذين يدوسون عليهم".

يقوم الحزب الديمقراطي الحر حاليا بتشكيل ائتلاف مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية المذكورة وهي الأكثر كثافة سكانية في ألمانيا.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن شعبية الحزب الديمقراطي الحر تتراوح غالبا بين سبعة وثمانية بالمائة، ولن يكون ذلك كافيا لطبعة جديدة من حكومة مسيحية ليبرالية في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

فاز الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 6ر12 % في انتخابات برلمان الولاية عام 2017.