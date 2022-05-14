يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج It’s Show time، في حلقة خاصة عن دراما رمضان وأفلام عيد الفطر، تذاع في التاسعة مساء اليوم السبت على قناة cbc.

ويتحدث فيها الفنان الكبير مجدي سعيد عن أشياء يتعلق بدراما رمضان 2022، ودوره في مسلسل "الاختيار 3"، بعدما تألق في تقديم شخصية الإرهابي محمود عزت، الدور الذي يمثل عودته للتمثيل بعد ابتعاده لعدة أعوام.

ويُعرض لقاء مع الفنان أحمد داود للحديث عن دوره بمسلسل "سوتس بالعربي"، حيث يكشف عن أصعب المشاهد الذي صورها في المسلسل، وكيف دارت كواليسها، بالإضافة إلى لقاء مع الطفل منذر مهران للحديث عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام".

ويتحدث كذلك الفنان محمد التاجي عن نشاطه الدرامي الأخير، خاصة دوره في مسلسل "دايما عامر"، ثم يُعرض لقاء مع الممثل الشاب مصطفى غريب الذي لفت الأنظار بدور "العترة" في مسلسل "الكبير أوي 6"، حيث يكشف عن أطرف المواقف التي مرت بهم في كواليس المسلسل، وعن علاقته بالنجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي.

ويتعلق بأفلام عيد الفطر المبارك، يستعرض البرنامج جولة في العرض الخاص لفيلم العيد "زومبي"، يتخللها لقاءات مع نجوم وصناع الفيلم، في مقدمتهم علي ربيع وحمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس".

يذكر أن It’s Show time، برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه دينا حويدق، وسمر نعيم.