قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم شراء 50 أتوبيسا جديدا من أجل النقل بين الأقاليم، موضحا أن شركة السوبر جيت ستشارك في تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شركة السوبر جيت اشترت 100 أتوبيس كهربائي لتشغيلها في منظومة الأتوبيس الترددي، مؤكدًا أن جميعها صناعة مصري.

وأعلن أن مصر لن تستورد أي أتوبيس للعمل في النقل مرة أخرى، قائلًا إن مصر لديها حاليا 5 شركات وطنية تقوم بتصنيع جميع أنواع الأتوبيسات.

وأوضح أن تصنيع الأتوبيس في مصر يوفر أولا العملة الصعبة ويقلل البطالة، مشيرا إلى أن تكلفة الأتوبيس الكهربائي 500 ألف دولار.

وأشار إلى تصنيع الأتوبيس في مصر بنفس جودة الأتوبيس المستورد من الخارج، مضيفًا: «كل الشركات التي تم التعاقد معها للتصنيع اشترطنا أن تكون هناك نسبة تصدير للأتوبيسات لتوفير عملة صعبة».

وذكر أن «مصر قادرة على تصدير الأتوبيسات حاليا»، موضحا أن وزارة النقل تعاقدت على 500 أتوبيس يتم تصنيعها الآن في مصر.

ولفت وزير النقل، إلى أنه طالب الشركات المصنعة أن تكون الأولوية لتصدير الأتوبيسات قبل التشغيل المحلي.