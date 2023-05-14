 أنشيلوتي يكشف موقف كامافينجا من المشاركة أمام مانشستر سيتي - بوابة الشروق
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أنشيلوتي يكشف موقف كامافينجا من المشاركة أمام مانشستر سيتي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 2:33 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 2:33 ص

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، موقف اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، على ملعب الاتحاد مساء يوم الأربعاء القادم، في إياب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال، فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية: «إصابة كامافينجا خلال مواجهة خيتافي بسيطة، وسيتعافى منها سريعًا، ولن تكون هناك مشكلة في خوضه مباراة مانشستر سيتي يوم الأربعاء».

وأتم: «أعتقد أن كل اللاعبين سيصبحوا متاحين لخوض مواجهة مانشستر سيتي، خصوصًا بعد عودة فيرلاند ميندي وتقديمه أداء جيدا أمام خيتافي».


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