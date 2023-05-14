وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين حول سبل التعامل مع الأزمة السورية عربياً ودولياً خلال الفترة القادمة.

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري تناول مع المبعوث الأممي القرار الأخير بشأن تطورات الوضع في سوريا الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في 7 مايو الجاري، وما تناوله القرار من استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما تناول الاتصال أيضاً تشكيل لجنة وزارية بعضوية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان والتواصل المباشر مع الحكومة السورية لتحقيق تلك الغاية.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد على الدور الذي تضطلع به الدول العربية حالياً نحو العمل لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وهو ما يقتضي العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص إلى سوريا والشركاء الدوليين لتضافر الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي على التطلع للعمل بشكل وثيق مع اللجنة الوزارية العربية للدفع نحو الحل المتدرج للأزمة السورية، مجددا كامل تقديره لدور مصر الداعم لتحقيق تلك الغاية وللتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة.

كما تم الاتفاق على استمرار العمل بشكل مشترك والتنسيق خلال الفترة المقبلة.