مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.