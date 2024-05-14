وزير باكستاني: قرار رئيس الوزراء بشأن وضع جامو وكشمير ممتاز

قال الوزير الاتحادي للإعلام والإذاعة في باكستان، عطاء الله تارار، اليوم الثلاثاء، إن قرار رئيس الوزراء شهباز شريف بحل الأزمة المستمرة في آزاد جامو وكشمير قد تجنب وقوع مأساة.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية عن تارار قوله في مؤتمر صحفي وإلى جواره وزير شؤون كشمير الاتحادي وإقليم جيلجيت بلتستان المهندس أمير مقام في مبنى البرلمان، إنه تم إحباط مؤامرة القوى المعادية التي واجهت الإذلال بسبب حسن تصرف رئيس الوزراء في الوقت المناسب.

ووصف تارار حركة إنصاف الباكستانية بأنها حركة تحلم بخلق الفوضى وإثارة القلاقل وإنها تحطمت أيضا.

وأضاف تارار ، إن الحركة تعتقد أنه بوقوفها:"إلى جوار العدو ، ستنتشر الفوضى وستعم القلاقل ، " حيث أرادت قيادتها الاستفادة من ذلك الوضع المحزن.

وقال تارار إن رئيس الوزراء اجتمع بجميع أحزاب الائتلاف وأصحاب المصلحة واستمع إلى آرائهم جميعا.

وأشار إلى أن "اجتماع الأمس حضرته جميع القيادات السياسية ومن بينها رئيس وزراء إقليم آزاد جامو وكشمير".

قال الوزير إن رئيس الوزراء حل القضية باتخاذ قرارات ممتازة حيث لا يمكن القضاء على الأزمة إلا من خلال اتخاذ قرارات في الوقت المناسب.

من ناحية أخرى، قال تارار إنه تم السيطرة على التضخم من خلال سياسات وتدابير حكومية حصيفة.

وأكد الوزير أن الاستثمار الأجنبي آخذ في الازدياد، وأن سوق الأوراق المالية تحطم الأرقام القياسية التي تثبت أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح.

وانتقد تارار مؤسس حركة إنصاف، وقال إن عمران خان كان سجينا مدانا يواجه المحاكمة في العديد من قضايا الفساد.

وقال إن رسائل عمران إلى صندوق النقد الدولي أو رئيس أركان الجيش ليس لها أهمية.