رئيس أكاديمية الفنون تفتتح مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة

اقيم مساء أمس الاثنين، حفل افتتاح مهرجان الفيمتو ارت الدولب الثالث للأفلام القصيرة، دورة المخرج هاني خليفة، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتورة نبيلة حسن رئيس المهرجان، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لأكاديمية الفنون ودعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات الهامة التى تنظمها قطاعات الوزارة، ويستمر المهرجان حتى الخميس المقبل.

وأعربت جبارة، عن سعادتها بتولى الشباب المناصب القياديه فى الفعاليات الهامة التى تنظمها الأكاديمية فهذا هو المهرجان الثالث على التوالي الذي يقام تحت قيادة وتنظيم شبابي.

وأكدت أن مهرجان الفيمتو ارت هو مهرجان هام سوف يساعد على انطلاق قدرات ومواهب الشباب.

وأضافت أن المهرجان هذا العام سوف يقام على هامشه العديد من الندوات والورش الهامه.

كذلك كرمت إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الفنيه أصحاب الأعمال المميزة وهم الفنان محمد صلاح ادم، وصُنّاع المحتوى محمود عمارة ومحمود السيد، إلى جانب تكريم فريق عمل مسرح نهاد صليحه.

فيما أكدت الدكتورة نبيله حسن رئيس ومؤسس المهرجان أن دورة المهرجان هذا العام هى دورة مميزة ومختلفة فهى الأولى التى تقام بالقاهرة بعد دورتين بالاسكندريه وذلك يؤكد على نجاح المهرجان وتطوره كما أن الحضور الكبير للفنانين والإعلاميين والجمهور اكبر دليل على ذلك كما توجهت بالشكر للكتورة غادة جبارة لدعمها وحرصها على تذليل كل العقبات.

يذكر أن مهرجان الفيمتو ارت الدولي للافلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنميه مهاراتهم وإمكانياتها من خلال صناعة محتوى، بجودة عالية وإمكانيات قليلة.

وينقسم المهرجان هذا العام إلى 4 مسابقات مسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة أفلام الموبيل، ومسابقة الأفلام الوثائقية، وأخيرا مسابقة الفيديو الإبداعي.

ويشارك في المهرجان هذا العام 46 فيلم من 6 دول وهم ( المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - مصر - سوريا).