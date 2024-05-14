سي إن إن: إسرائيل حشدت قوات كافية لتوغل واسع النطاق في رفح

كشف اثنان من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح في غزة تحضيرا لتوغل واسع النطاق في المدينة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت مصادر في الإدارة لشبكة "سي إن إن" إلى أنهم ليسوا على يقين حاليا مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ مثل هذه الخطوة، التي تمثل تحديا مباشرا لبايدن.



وحذّر أحد المسؤولين من أن إسرائيل لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بتوفيرالغذاء ووسائل النظافة والأماكن قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليا في رفح.

وأكدت أنه في حال واصلت إسرائيل عملية برية واسعة النطاق في رفح، فإن ذلك سيكون مخالفا لأشهر من التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة للتخلي عن هجوم واسع النطاق على المدينة المكتظة بالسكان.

وتعمل إدارة بايدن على تكثيف الضغوط على إسرائيل للبدء في التركيز بشكل جدي أكثر على خطط غزة ما بعد الحرب - ولكن دون تأثير يذكر حتى الآن.