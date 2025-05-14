سيميوني: أحب أنشيلوتي كثيرا وهو يعلم ذلك

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء "إعجابه الهائل" بكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، وقال إنه يحبه "كثيرا" ويتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة في قيادة المنتخب البرازيلي، بعد انتهاء مسيرته مع النادي الملكي في ختام الدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي عقب جلسة مران صباحي لفريقه، بشأن رحيل أنشيلوتي عن الريال وتوليه تدريب منتخب السيليساو: "لن أخوض في هذا الأمر، لأنه قرار يخص ناديه ويخصه. أعتقد كمدرب، وأتصور أننا نحن جميع المدربين الحاليين في الدوري الإسباني، بمن فيهم أولئك الذين لا يعملون، نكن إعجابا هائلا لأنشيلوتي، على كل ما قدمه من عمل".

وأوضح "ليس فقط بسبب ما مثله في ريال مدريد، وكيف عمل في ريال مدريد، وكيف تعامل مع ما كان عليه التعامل معه في ريال مدريد، ولكن أيضا لكل ما فعله في مسيرته الرياضية".

وأضاف سيميوني: "إنني معجب به. وهو يعلم ذلك، قلت له ذلك، أحبه كثيرا، وبالطبع أتمنى له كل التوفيق".