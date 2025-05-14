أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة إلى أكثر من ألف حالة في 11 ولاية

سجلت ولاية كانساس الأمريكية، 8 حالات إصابة إضافية بالحصبة في أسبوع، بينما يحاول مسؤولو الصحة في الولاية إيقاف تفشي المرض في عدة مقاطعات والذي تم ربطه بتفشي المرض في جنوب غرب البلاد.

وتجاوزت الولايات المتحدة يوم الجمعة ألف حالة إصابة بالحصبة، ولا تزال تكساس هي أكبر ولاية بها حالات إصابة في تفش لمرض الحصبة أدى إلى انتشاره إلى نيو مكسيكو وأوكلاهوما وكانساس.

وتوفي طفلان في عمر المدرسة الابتدائية لم يتلقيا التطعيم بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة في بؤرة التفشي غربي تكساس، كما توفي شخص بالغ في نيو مكسيكو لم يتلق التطعيم بسبب مرض مرتبط بالحصبة.

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض بشكل نشط- وهو ما تصفه المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنها سجلت ثلاث حالات إصابة أو أكثر- إنديانا وميشيجان ومونتانا وداكوتا الشمالية وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي.

ويخشى خبراء الصحة من انتشار الفيروس في مجتمعات أمريكية أخرى ذات معدلات تطعيم منخفضة، واحتمالات استمرار انتشاره لمدة عام.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل. ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.