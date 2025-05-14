 الأهلي يتوج ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يتوج ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد

الشروق
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 12:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 12:05 ص

تُوج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي، في الدور النهائي.

وتغلب النادي الأهلي على فريق الترجي التونسي بنتيجة 24-15، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على صالة الأحمر في الجزيرة.

وكان النادي الأهلي قد تغلب في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإفريقي على الزمالك بنتيجة 31-16، ليتأهل لمواجهة الترجي التونسي في الدور النهائي.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتوج فيها النادي الأهلي بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، كما هي المرة الـ 12 التي تُتوج فيها الفرق المصرية بالبطولة.


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