الرئيس البرازيلي: سأنصح بوتين بالذهاب إلى إسطنبول والتفاوض مع زيلينسكي

قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، إنه سيحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حضور محادثات السلام المحتملة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط توتر متزايد حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيشارك في الاجتماع المقترح في تركيا.

وقد اقترح بوتين استئناف المحادثات المباشرة "بدون شروط مسبقة" غدا الخميس في اسطنبول بشأن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ثم تحدى زيلينسكي الرئيس بوتين للاجتماع معه شخصيا في تركيا.

وقد حافظ لولا على علاقات وثيقة مع بوتين على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا - وهو موقف تسبب في توترات مع حكومة كييف وأثار دهشة الغرب.

وتوجه لولا إلى موسكو اليوم الأربعاء، حيث كان من المقرر أن يتوقف في طريق عودته إلى البرازيل من زيارة رسمية في الصين.

وقال لولا للصحفيين في بكين "عندما أصل إلى موسكو ، سأحاول التحدث إلى بوتين. لن يكلفني ذلك أي شيء لأقوله... أيها الرفيق بوتين، اذهب إلى اسطنبول وتفاوض".

ورفض الكرملين الإفصاح عن من سيذهب إلى تركيا. وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن زيلينسكي سيجلس على الطاولة فقط مع الرئيس الروسي.