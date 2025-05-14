محافظ الأقصر يبحث مع السفير الأرجنتيني تعزيز التعاون السياحي

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، أوليجر فيديريكو مارتينسن، سفير الأرجنتين بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مع التركيز على قطاع السياحة.

وأعرب السفير الأرجنتيني عن إعجابه بالحضارة المصرية، مشيدًا بالمواقع الأثرية الفريدة التي تزخر بها محافظة الأقصر، ووصفها بأنها من أجمل الوجهات السياحية على مستوى العالم.

كما نقل إشادة حكومة بلاده بحسن معاملة السائحين الأرجنتينيين في مصر، مقدمًا شكره لمحافظ الأقصر على الدعم المقدم للبعثة الأثرية الأرجنتينية التي تعمل في منطقة آثار البر الغربي.

وأشار السفير إلى جودة شبكة الطرق بين القاهرة والأقصر، والتي سمحت له بالسفر برًا والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والحياة الريفية المصرية.

كما أثنى على التطورات الكبيرة في البنية التحتية والطرق والكباري بالقاهرة، مشيرًا إلى دور القيادة السياسية الحالية في هذه التحسينات.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الأرجنتيني، مشددًا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مصر بالأرجنتين منذ عام 1947.

واستعرض المحافظ أبرز المعالم السياحية والأثرية في الأقصر، مؤكدًا تطلعه إلى زيادة أعداد السائحين الأرجنتينيين وزيادة التعاون السياحي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعلن المحافظ عزمه استقبال البعثة الأثرية الأرجنتينية الجديدة في يناير المقبل، في إطار دعم المشروعات المشتركة في مجال العمل الأثري.