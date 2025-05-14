محمود عباس يرحب بتصريحات ولي العهد السعودي الداعية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتصريحات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي شدد فيها على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية، وذلك خلال افتتاح القمة الخليجية- الأمريكية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وأشاد عباس، بالمواقف السعودية التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، وعلى رأسها الدعم السعودي المتواصل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، معتبرًا أن هذه الخطوات أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

كما أشاد بمواقف القادة الخليجيين وتصريحاتهم الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذه المواقف جميعها تشكل دعماً للموقف الفلسطيني والدولي الداعي إلى إحلال السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أهمية التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية.

وشدد ولي العهد السعودي خلال افتتاح القمة الخليجية الأمريكية، على سعي المملكة وقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة، قائلًا: «نسعى إلى وقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية».

وأضاف ولي العهد أن المملكة حريصة على استمرار التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة؛ من أجل استقرار المنطقة.



