مديرية العمل بجنوب سيناء: توفير 40 فرصة عمل خلال شهر مايو

سلم أكرم محمد، مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، 10 عقود عمل لعدد من الشباب من ذوي الهمم، للعمل بعدد من المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وقال محمد، في تصريح اليوم، إنه جرى تسليم عقود العمل ضمن الجهود المتواصلة للوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، لتعزيز فرص الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي لكل فئات المجتمع، وعلى رأسهم ذوو الهمم، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضح أن عقود العمل التي جرى تسليمها اليوم تأتي ضمن المستهدف توفيره خلال شهر مايو الجاري، والذي يبلغ 40 فرصة عمل لذوي الهمم، مشيدا بالتعاون المثمر مع أصحاب المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وحرصهم على دعم توجهات الدولة نحو تمكين ذوي الهمم.

وأكد استمرار جهود المديرية في توفير المزيد من فرص العمل، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.