إصابة 50 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة في غزة

أصيب 50 فلسطينيا، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن من بين المصابين ثلاثة مسعفين أصيبوا بجراح مختلفة خلال المواجهات التي جرت تحت شعار (لا لضم الضفة الغربية).

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان لها "ضرورة استمرار المسيرات بطابعها السلمي والشعبي، باعتبارها واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه".

وقالت الهيئة "إن التصعيد الإسرائيلي على شعبنا هو محاولة يائسة للالتفاف على مطالبنا واستخدام الذرائع لوضع العقبات أمام تنفيذ إجراءات كسر الحصار التي تم الاتفاق عليها برعاية الأشقاء المصريين و القطريين ووسطاء الأمم المتحدة".

وأضافت "نجدد تمسكنا بمطلب إنهاء الحصار الظالم ورفع كل أشكال المعاناة المفروضة على شعبنا التي يتسبب بها الاحتلال".

وقتل 306 فلسطينيين خلال مواجهات مسيرات العودة مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.