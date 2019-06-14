أنغام تهنئ دينا الشربيني ونجل شقيقتها على «زي الشمس»: «أصبح نجم العائلة»

هنأت الفنانة انغام، الفنانة دينا الشربيني، والطفل ياسين أمير، نجل شقيقتها الراحلة «غنوة»، الذي جسد شخصية «يوسف»، على نجاح مسلسل «زي الشمس»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت في تصريحات لبرنامج «أسرار النجوم»، المذاع عبر راديو «إف إم»، أمس الخميس، مع الإعلامي إنجي علي، «ياسين تألق في المسلسل، وأصبح نجم العائلة الحالي، وطول عمر عيلتنا فنية، وأنا بحبه جدًا وبحب السن ده، خاصة لما ولادي عمر وعبد الرحمن كبروا».

ومن جانبها هنأت «الشربيني» والإعلامية إنجي على «أنغام»، على طرح ألبومها الجديد، وزواجها من الموزع أحمد إبراهيم.

وتدور أحداث مسلسل «زي الشمس» في إطار تشويقي، حيث تتعرض شقيقة «نور» إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ رحلة البحث عن القات، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.

والمسلسل بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وأحمد مالك.