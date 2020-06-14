فرنسا تدين التدخلات التركية في ليبيا وتصفها بـ«غير المقبولة»

أدانت الرئاسة الفرنسية التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة"، ومؤكدة أنه لا يمكن السماح بذلك.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أوردته قناة " سكاي نيوز" اليوم / الأحد/ ، إن السياسة التركية في ليبيا أكثر عدوانية، فضلا عن انتهاكها لقرارات الحظر المفروضة على التسليح.

وأضافت أن الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك، موضحة أن الرئيس ايمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانيا.