هاني شاكر ينتهي من تسجيل أحدث أغنياته هتعدي لمواجهة أزمة كورونا

انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أحدث أغنياته بعنوان "هتعدي"، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

والأغنية من كلمات رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وإنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، وتهدف لبث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن الكورونا.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".

يذكر أن شاكر، طرح في أبريل الماضي أغنية "ادعوا لمصر"، تضامنا لما يحدث هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتضمن كليب الأغنية مشاهد لعدد من المناطق الأثرية، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، والكليب إخراج هنا حافظ.