إعادة فتح موقع تظاهرات النازيين السابق في نورمبرج بمعرض جديد

أصبح الموقع الذي نظم أدولف هتلر فيه تظاهرات حاشدة يوما من الأيام أمام مئات الآلاف من المتابعين موضوع أحدث معرض في ألمانيا فيما يعاد فتح المتحف المجاور في يونيو مع تراجع معدل الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

فاعتبارا من عام 1933 إلى 1938، أقام النازيون تظاهراتهم الدعائية على الأرض في جنوب شرق نورمبرج حيث المباني المتناسبة مازالت قائمة لليوم، مؤكدة بوضوح على جنون العظمة للاشتراكيين الوطنيين.

والآن حل معرض جديد ثنائي اللغة تحت اسم "نورمبرج موقع تظاهرات الحزب النازي. التنظيم والخبرة والعنف"، محل المعرض الدائم في ما يطلق عليه مركز التوثيق التابع للموقع.

أعلنت المدينة أيضا عن تجديدات من المقرر أن تستغرق عدة سنوات. والمبنى مفتوح جزئيا فقط أمام الجمهور نظرا لأعمال البناء التي بدأت مطلع العام الجاري.

ومن المتوقع أن يستمر المعرض الجديد حتى نهاية 2023. ويروي قصة الموقع من الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم. ويجسد ذكريات الكثير من الشهود المعاصرين.

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