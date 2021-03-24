عظيمة يلبي طلب إدارة المقاصة باللعب بالشباب أمام الاتحاد ويستثني حارس المرمى

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة محمد عبد العظيم "عظيمة"، على اللعب بالشباب خلال الفترة المقبلة تلبية لقرار الإدارة، مع استثناء فقط محمود حمدي حارس المرمى في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد السكندري يوم 17 يونيو الجاري ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز .

وأوصي طارق سليمان مدرب حراس المرمى باستمرار محمود حمدى فى حماية عرين المقاصة فى ظل قناعاته بأن المباراة المقبلة صعبة ومهمة وتحتاج إلى حارس صاحب خبرات جيدة فى مسابقة الدوري .

وينوى الجهاز الفنى للمقاصة منح الفرصة لمحمد كوكو وفى المباريات المقبلة للدوري عقب الجولة المقبلة من أجل إعطاءه الفرصة فى إثبات الذات واكتساب حارس مرمى قوى بجانب محمود حمدى .

واستقر الجهاز الفنى للمقاصة على إشراك عدد كبير من اللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء قرار محمد عظيمة بشأن مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب فى مباريات المقاصة المقبلة بالاتفاق مع إدارة النادي فى ظل الرغبة على إعداد عدد من اللاعبين أصحاب العمر الصغير لقيادة الفريق فى الموسم الكروى المقبل.