المقاولون يعلن مواعيد اختبارات الناشئين للموسم الجديد

أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عن بدء اختبارات ناشئي كرة القدم لقبول لاعبين جدد اعتبارا من يوم السبت الموافق 2021/6/19، استعداداً للموسم الجديد 2021/2022، بالمراحل السنية المختلفة. واكد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين على انه تم الاستعداد الجيد لاستقبال اللاعبين الجدد وفى حضور كل الاجهزة الفنية والإدارية والطبية وانه سوف يكون متواجد متذ الصباح الباكر للاطمئنان على سير الاختبارات

وتقام الاختبارات بمقر النادي في قلعة الجبل الأخضر وفقاً لما يلي :-

أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) لمواليد :- 2008م/2009م/2010م/2011م/2012م/2013م

أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) لمواليد : 2000م/2001م/2002م/2003م/2004م/2005م/2006م/2007م.

وذلك من الساعة (8) صباحاً، وطالب نادي المقاولون بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بناء علي قرار مجلس الوزراء.