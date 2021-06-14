طرح تذاكر المباريات المؤهلة لنهائيات كأس العرب الثلاثاء المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب عن طرح تذاكر المباريات المؤهلة لنهائيات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، والتي يستضيفها كل من استاد خليفة الدولي، أحد استادات مونديال قطر 2022، واستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

وتشهد التصفيات التأهيلية لكأس العرب إقامة سبع مباريات خلال الفترة من 19-25 يونيو الجاري بواقع مباراة واحدة يومياً عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر طرح تذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم بقيمة 20 ريال قطري للتذكرة الواحدة، على أن يتاح شراء التذاكر للمشجعين الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاماً، كما يُشترط الحصول على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو التعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأشهر التسعة الأخيرة. وبإمكان كل مشجّع شراء أربع تذاكر كحد أقصى..

وسيتعيّن على المشجعين الالتزام بارتداء الكمامات، وإبراز الحالة الخضراء على تطبيق احتراز عند الدخول للاستاد، واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي، كما لن يُسمح بإدخال الأطعمة والمشروبات إلى داخل الاستاد، إضافة إلى عدم السماح بتجمهر المشجعين في أي من مناطق الاستاد ومحيطه.

وتنطلق المباريات السبعة المؤهلة لكأس العرب يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في استاد خليفة الدولي، تليها في 20 يونيو مباراة تجمع بين عمان والصومال في استاد جاسم بن حمد، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 يونيو في استاد خليفة الدولي.

ويشهد استاد جاسم بن حمد في 22 يونيو مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، بينما يلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 يونيو في استاد خليفة الدولي، ويجمع استاد جاسم بن حمد في 24 يونيو بين منتخبي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 يونيو بمواجهة خليجية يستضيفها استاد خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.

ويمتاز كل من استاد خليفة الدولي واستاد جاسم بن حمد بتقنية تبريد متطورة تضمن أجواءً مثالية للاعبين والمشجعين. وتنص توجيهات وزارة الصحة العامة في قطر على حضور المشجعين بنسبة لا تتجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية لاستاد المباراة.