ضبط 4 أطنان و860 كيلو ردة خشنة لبيعها بأزيد الأسعار في كفر الدوار

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي يفيد بتمكن المحاسب سعيد المهندس مدير إدارة تموين كفر الدوار.

تمكنت الحملة برئاسة طارق هواش رئيس قسم الرقابة، وبرفقة مصطفى غريب وعباس محمد، المفتشون بالإدارة، من ضبط الآتي: 121 شيكارة ردة بإجمالي 4 أطنان و860 كيلوجراما ردة خشنة إنتاج شركة المطاحن لدى أحد التجار؛ لقيامه بالبيع بأزيد من السعر المحدد وتم التحفظ عليها

كما تمكنت الحملة من ضبط 50 كيلو لحوم طازجة ومفرومة مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ5 محلات جزارة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.