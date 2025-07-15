متحدث عسكري عراقي: الهجوم على حقلين نفطيين في كردستان يلحاق الأذى بالعراق

حذر متحدث عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، من أن طبيعة الأعمال الإجرامية التي طالت حقلين نفطيين في كردستان وتوقيتها تشير إلى وجود نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق، وإلحاق الأذى بالعراق ومؤسساته الحيوية.



وقال صباح النعمان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان صحفي، إن تعرض حقلين نفطيين في إقليم كردستان العراق لهجمات بطائرات مسيّرة يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح العراقيين، واعتداءً على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية وأن طبيعة هذه الأعمال الإجرامية وتوقيتها تشير إلى وجود نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق وإلحاق الأذى بالعراق ومؤسساته الحيوية.

وذكر أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري وموسّع، لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد.

وأكد أن الحكومة العراقية بجميع مؤسساتها وأجهزتها، لن تسمح بأي تهديد يمس مصالح الشعب العراقي، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت الحيوية، وتعزيز المنظومة الدفاعية، بما يمنع تكرار هذه الأفعال ويصون سيادة العراق ويحفظ حقوق شعبه.

وكان حقل سرسنك النفطي بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق لهجوم إرهابي بطائرة مسيرة دون تسجيل خسائر بشرية اليوم الثلاثاء، بعد هجوم تعرض له حقل خورملة النفطي غربي محافظة أربيل عاصمة الإقليم لهجوم بمسيرتين مساء أمس الاثنين.