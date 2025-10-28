الهجرة الدولية: نزوح 1850 سودانيا الاثنين من مدينة وبلدة بشمال كردفان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، نزوح حوالي 1850 سودانيا الاثنين من مدينة وبلدة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، جراء "تفاقم انعدام الأمن".

وقالت المنظمة في بيان: "في 27 أكتوبر الجاري (أمس الاثنين)، قدّرت الفرق الميدانية نزوح نحو ألف شخص من بلدة أم دم حاج أحمد بشمال كردفان؛ بسبب تفاقم انعدام الأمن".

كما نزح في اليوم نفسه، حوالي 285 شخصا من مدينة أم روابة في الولاية؛ نتيجةً أيضا لـ"تفاقم انعدام الأمن".

والاثنين، هاجمت "قوات الدعم السريع" بلدة "أم دم حاج أحمد"، وارتكبت انتهاكات بحق مدنيين، وفقا لمصادر محلية، فيما تنفي هذه القوات استهداف المدنيين.