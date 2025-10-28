لبنان وواشنطن يبحثان تهدئة الجنوب وتخفيف التوتر مع إسرائيل

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، مع نائبة الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، سبل إعادة الهدوء إلى الجنوب، عقب تصعيد إسرائيل هجماتها مؤخرا.

ودعا عون إلى "ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، لا سيما في ما يتعلق بوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان".

جاء ذلك خلال لقاء عون في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، مع نائبة الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، لم يحدد مدة الزيارة.

ووصلت أورتاجوس إلى لبنان، الإثنين، قادمة من إسرائيل وستشارك، الأربعاء، في اجتماع لجنة "لميكانيزم" المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بحسب إعلام محلي.

وتضم لجنة المراقبة الخماسية "الميكانيزم" التي تشكلت عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله"، كلا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" ولبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، حيث تصاعدت هذه الخروقات مؤخرا، كما تستمر باحتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيانها، أن اللقاء تناول الأوضاع العامة في البلاد، "والخطوات الواجب اعتمادها لإعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الجنوب".

وبحسب البيان، "أكد عون خلال اللقاء ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لا سيما في ما يتعلق بوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وتطبيق القرار 1701 في الجنوب، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية”.

وفي العام 2006 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701 بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، سمح المجلس بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى 15 ألف فرد، لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

وشدد عون خلال اللقاء على "ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء".

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب (البرلمان) أن رئيس المجلس نبيه بري استقبل أورتاغوس والوفد المرافق في منزل بري بعين التينة غرب بيروت.

وأوضح البيان أن اللقاء "تناول عرض الأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروق والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، إضافة إلى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها”.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، المسؤولة الأمريكية بمقر الحكومة اللبنانية، في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بيروت كيث هانيغان.

وقال بيان لمكتب سلام، إنه تم خلال اللقاء عرض عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ودورها".

وشدّد سلام على أن "هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر الماضي، لا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة".

وأضاف أنّ "من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين".

وأكّد أنّ تثبيت الاستقرار في الجنوب "يستدعي أيضًا دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".

وخلال الأسابيع الأخيرة، صعّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بما يشمل عمليات اغتيال لعناصر تدعي أنهم من "حزب الله"، وشن أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد.

هذا التصعيد، دفع جوزاف عون للتحذير، في وقت سابق من الشهر الجاري، من نقل تل أبيب نار غزة إلى لبنان وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس حيز التنفيذ.

ومنذ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عمليات عسكرية متواصلة ضد لبنان، تحولت في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، إلى أن تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، لكن تل أبيب تواصل خروقاتها للاتفاق.