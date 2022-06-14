ميقاتي يؤكد الموقف اللبناني الموحد ببدء التنقيب عن النفط

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، الموقف اللبناني الموحد ببدء التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حقه في ثرواته.

جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي اليوم في السرايا الحكومية مع أموس هوكستين، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وطبقا للوكالة، تم إبلاغ الموفد الأمريكي بالموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم التأكيد أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.

بدوره، بحث قائد الجيش اللبناني جوزيف عون مع الوفد الأمريكي موضوع ترسيم الحدود البحرية.

وأعلن الجيش اللبناني، عبر موقعه على "تويتر"، أن العماد عون استقبل في مكتبه هوكستين، في حضور السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، "وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية".

وجدّد العماد عون "موقف المؤسسة العسكرية الداعم لأي قرار تتّخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، ومع أي خط تعتمده لما في ذلك من مصلحة للبنان".

ووصل الوسيط الأمريكي إلى بيروت أمس الإثنين لبحث مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم، وتستمر زيارته يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

وكان الرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعيا هوكستين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات، وذلك بعد دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "إنرجيان باور" اليونانية في الخامس من يونيو الحالي حقل "كاريش" ضمن المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية.