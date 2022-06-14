علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، على التحذيرات التي أصدرتها بعض الدول مؤخرًا لمواطنيها، بشأن عدم السفر إلى تركيا.

وقال في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، صباح الثلاثاء، إن «تلك التحذيرات مرتبطة بتطورات ودوافع دولية مختلفة»، مؤكدًا أن «السلطات المختصة تتخذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة، في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب».

وأشار إلى أن «تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب بأكثر الطرق فعالية، من خلال العمليات المحلية والعابرة للحدود»، لافتًا إلى أن «النتائج الناجحة التي حققتها بلاده في مكافحة الإرهاب واضحة للعيان».

وتابع: «بينما تواصل بلادنا حربها ضد الإرهاب دون تمييز بين التنظيمات الإرهابية، فإنها تساهم أيضًا في أمن المجتمع الدولي. في واقع الأمر هذه القضية معروفة ومقدرة من قبل المجتمع الدولي».

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic’in Bazı Ülkeler Tarafından Yayınlanan Seyahat Uyarıları Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/efQElpRNLy pic.twitter.com/EbJpDf23Zr — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 14, 2022

وطالبت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، جميع مواطنيها بمغادرة إسطنبول فورًا وعدم السفر إلى تركيا بشكل عام، محذرة من أن حياتهم في «خطر داهم بسبب تهديدات إيرانية».

وقال وزير الخارجية يائير لابيد، في تصريح تلفزيوني، إن الحكومة الإسرائيلية تمكنت في الأسابيع القليلة الماضية من منع «حوادث إرهابية»، بما في ذلك «خطف وقتل مواطنين إسرائيليين».

وأضاف: «هذا خطر حقيقي وفوري»، متابعا: «إذا كنت قد خططت لرحلة إلى إسطنبول، قم بإلغاء الأمر. لا توجد عطلة تستحق حياتك وحياة أحبائك».

وتعد تركيا إحدى الوجهات السياحية الشهيرة للمواطنين الإسرائيليين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، أن خطة إيرانية لخطف سائحين إسرائيليين في تركيا أُحبطت الشهر الماضي، مع تحرك السلطات التركية بناء على معلومات استخباراتية إسرائيلية لإفشال هذه الخطط.

وقبل أسبوعين، قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن «العملاء الإرهابيين الإيرانيين يشكلون تهديدًا للإسرائيليين في تركيا، وحذر الإسرائيليين من السفر غير الضروري إلى هناك».