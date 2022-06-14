الصحة العالمية تستدعي لجنة الطوارئ لبحث وضع جدري القرود الأسبوع المقبل

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، دعوة لجنة الطوارئ للاجتماع أواخر الأسبوع المقبل لبحث وضع مرض جدري القرود وذلك على خلفية القلق حيال ارتفاع عدد الإصابات بالمرض في كل أنحاء العالم.



وسيحدد مجلس الخبراء - على غرار ما حدث في وباء كورونا- ما إذا كان مرض جدري القرود يمثل "حالة طوارئ طبية ذات بُعْد دولي".



ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري كما أعلنت المنظمة.



يذكر أن إعلان حالة الطوارئ هو أعلى مستوى إنذار يمكن أن تطبقه المنظمة وهو إجراء لا يترتب عليه تداعيات عملية مباشرة لكنه يهدف إلى إيقاظ الدول الأعضاء.



وهناك حالة طوارئ سارية منذ نهاية يناير 2020 بسبب عدوى فيروس كورونا.



ووصل عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود التي تم إبلاغ المنظمة بها إلى أكثر من 1600 حالة على مستوى العالم حتى اليوم بالإضافة إلى نحو 1500 حالة اشتباه من 39 دولة.



ولم تكن هناك حالات إصابة معروفة في 32 دولة من هذه الدول قبل حلول مايو الماضي بينما ينتشر الفيروس في الدول السبع الأخرى في افريقيا منذ عقود، وقد أبلغت هذه الدول الأفريقية حتى الآن عن 72 حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض.



وقال تيدروس إن المنظمة تدرس احتمال حدوث حالة وفاة جراء الإصابة بمرض جدري القرود في البرازيل.