مجلس النواب الليبي يعلق جلسته اليوم ويصوت غدا على الميزانية

علق مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة سرت إلى يوم الغد للتصويت على الميزانية.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وحضور النائب الأول، فوزي النويري، دون تحديد نصاب حضور النواب.

وأفاد الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، في تصريح صحفي، أن النواب ناقشوا في جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُعدل، والذي تمت إحالته من حكومة باشاغا.

وسيقوم النواب اليوم بالمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حوله وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية واللجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية.

وكانت وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب قد قدمت في مايو الماضي ميزانية للعام الحالي بقيمة 94.8 مليار دينار(19.65 مليار دولار)، وقانون لتوحيد المرتبات العامة.

وعقب تعليق الجلسة، التقى عقيلة صالح عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان مجلس النواب في سرت، بحضور أعضاء مجلس النواب زايد هدية وبدر النحيب.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد لاسيما المسارين السياسي والدستوري.

يذكر أن حكومة باشاغا لم تستلم مهامها رسميا من حكومة الوحدة الوطنية، ولم تتمكن حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس؛ بسبب رفض الأخيرة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، ما دفع باشاغا لاختيار سرت مقرا مؤقتا لحكومته.