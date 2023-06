وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي

استهل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما بعقد عدد من اللقاءات المهنية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي، حيث التقى مسئولي وممثلي كل من الاتحاد الإيطالي لرابطة شركات السفر والسياحة FIAVET) Italian Federation of Associations of Travel and Tourism Company، وبعض منظمي الرحلات السياحية إلى مصر وهم Atelier Vacanze وBoscolo Tours.

وقد تم عقد تلك الاجتماعات بمقر السفارة المصرية في روما بحضور كل من السفير بسام راضي سفير مصر بإيطاليا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

واستعرض الوزير، خلال هذه اللقاءات، الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والمحاور الرئيسية لها المتمثلة في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر.

كما استعرض المؤشرات الإيجابية لمعدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، ووجود نمو ملحوظ في أعداد الحركة الوافدة من السوق الإيطالي والذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وتطرق الوزير إلى عرض برامج الشراكة المختلفة للوزارة مع الشركاء المهنيين في الخارج، ومنها برنامج تحفيز الطيران والحملات التسويقية المشتركة، لافتا إلى جهود وخطط الوزارة لتحسين دورها الرقابي لضمان تقديم تجربة سياحية متميزة للسائحين في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة لهم.

كما تحدث عن أبرز المنتجات السياحية الرئيسية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى المنتجات السياحية الجديدة الجاري العمل على تطويرها، سواء في المقصد السياحي المصري أو المنتجات الإقليمية.

كما تعرف الوزير على الخطط التشغيلية الخاصة بالشركات ومنظمي الرحلات، وحركة الحجوزات لديهم لمصر للفترة القادمة، ومعرفة المنتجات السياحية الأكثر تفضيلاً بالنسبة للسوق الإيطالي، بالإضافة إلى مقترحاتهم وآرائهم لتسهيل ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق.

ومن جهتهم، أشاد مسئولو هذه الشركات بحرص وزارة السياحة والآثار على عقد لقاءات ومقابلات مهنية مع منظمي الرحلات للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع نمو الحركة السياحية إلى مصر.

كما عقد الوزير، لقاء موسعا مع عدد من كبار ممثلي الصحافة السياحية في إيطاليا، استعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وأبرز مستجدات السياحة في مصر.