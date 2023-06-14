ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

توجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى فرنسا في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح اليوم الأربعاء أنه "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة يتلقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري.

وأضافت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان سيشارك أيضا خلال الزيارة "في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم الإثنين المقبل.