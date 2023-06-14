وفاة ما لا يقل عن 103 أشخاص جراء انقلاب قارب في نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 103 أشخاص، من بينهم أب وأطفاله الأربعة، حتفهم أثناء عودتهم من حفل زفاف جراء انقلاب قارب كان يقلهم في قرية إجبو بولاية كوارا النيجيرية.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية كوارا، أجاي أوكاسانمي، إن 103 أشخاص لقوا حتفهم، مضيفا أنه "سيتم الإعلان عن أسماء الناجين بمجرد توفرها"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان على متن القارب حوالي 300 راكب.

ولم يُعرف شيء في البداية عن سبب الحادث.

ومع ذلك، فإن الحوادث المماثلة التي تؤدي إلى العديد من الوفيات شائعة في نيجيريا ، حيث يتم صيانة السفن بشكل سيئ وغالبا ما تكون محملة بأعداد أكثر من قدرتها الاستيعابية.