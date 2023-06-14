الأهلي يرفض إراحة لاعبيه بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض الأحمر لإراحة اللاعبين الأساسيين، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان في تصريحات عبر قناة إي تي سي: "إراحة اللاعبين الأساسيين؟ لماذا نفعل ذلك؟ لدينا مواجهات صعبة في الدوري، وكرة القدم تحمل الكثير من المفاجآت، لذلك سنواصل اللعب بالقائمة الأساسية، لأن هدفنا الأساسي استعادة اللقب".

وعن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قال قمصان: "أي مدرب جديد يحتاج لبعض الوقت لتقييم اللاعبين، وهو ما قام به بشكل جيد، وبعدما اندمج في منظومة الأهلي استطاع إدارة الأمور بشكل أفضل".

وأضاف مدرب الأهلي: "كولر نفذ سياسة التدوير بشكل جيد في المباريات، وأحدث منافسة قوية بين اللاعبين، وهو ما جعله يحصل على أفضل المستويات منهم".

وأتابع: "الأهلي تُوج بالعديد من البطولات في الموسم الحالي مع كولر، كما أن موقفنا جيد في الدوري، وهو ما جعل كولر يحصل على ثقة الجماهير ومعه الجهاز الفني بالكامل".

وأتم: "لاعبو الأهلي يدركون قيمة النادي والجماهير، والفوز بالألقاب مرتبط بالشخصية القوية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، والنجاح يُنسب لجميع أفراد هذه المنظومة.. والأهلي يجني ثمار قرار الإدارة بإراحة اللاعبين في نهاية الموسم الماضي".