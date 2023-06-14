محافظ جنوب سيناء يتابع مستجدات القرية التراثية استعدادا لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ تابع خلالها آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية التي يجري إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال المحافظ، إن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، وقاعتين عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، وأيضا الانتهاء من المرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وأشار إلى أنه جرى أعمال التطوير في المضمار في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، الذي جرى تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.