أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بإتمام صفقة انتقال المدافع مارك جويهي إلى النادي، مؤكدًا أن اللاعب اختار الانضمام إلى «الاتحاد» بكل حماس.

وأكمل جويهي، البالغ من العمر 25 عامًا والحاصل على العديد من المباريات الدولية مع منتخب إنجلترا، انتقاله من كريستال بالاس، بتوقيعه عقدًا يمتد حتى صيف 2031.

وأوضح جوارديولا أن جويهي لن يكون قادرًا على اللعب في دوري أبطال أوروبا إلا من مرحلة خروج المغلوب، لذا لن يشارك في مباراة السيتي ضد بودو جليمت يوم الأربعاء.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «إنه مدافع مركزي ممتاز ولعب مع المنتخب الوطني، وأود أن أشكر النادي شخصيًا على إتمام الصفقة، إنه في السن المثالي للمستقبل، يمكنه اللعب في اليمين أو اليسار، والأهم أنه اختارنا، الوضع الدفاعي لدينا صعب في الأشهر المقبلة، لذا من المهم جدًا وجوده معنا».

وأشار جوارديولا إلى أن وصول جويهي سيساعد الفريق في التعامل مع أزمة الإصابات، خاصة في الدفاع مع غياب يوشكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز وماتيوس نونيز، على الرغم من عودة رايان أيت-نوري من كأس الأمم الأفريقية.

وأكد المدرب أن الفريق الشاب يكتسب خبرة بسرعة رغم الخسارة المخيبة 2-0 أمام مانشستر يونايتد، قائلاً: «خسرنا أمام نيوكاسل، وبعد ثلاثة أيام لم نكن جاهزين، هذه التذبذبات طبيعية، لدينا 11 غيابًا اليوم، وعدد كبير من اللاعبين لم يكتسبوا خبرة اللعب معنا لمدة سنة، لذلك يحتاجون إلى الوقت، عندما تحقق سبع انتصارات متتالية، يكون ذلك بفضل لاعبين مثل ماتيوس، روبن، يوشكو ونيكو، واللعب المنتظم يمنح الفريق الاستقرار».

وأضاف: «أحب تدوير التشكيلة، لكن وجود رباعي دفاعي ثابت يساعد كثيرًا، في الوضع الحالي، من الطبيعي أن نمر بصعود وهبوط، وعلينا تقبّل ذلك، فهذا جزء من الحياة، أيت-نوري يتعلم الكثير، وبعض اللاعبين معنا أقل من سنة أو أسابيع قليلة فقط، نتقبل وضعنا ونسعى للتحسن في المباريات القادمة».

وعن اللعب على أرضية بودو الاصطناعية، شدد جوارديولا على أنها ليست عذرًا لتقديم أداء ضعيف: «هناك حجتان، الأولى أن الأرضية مختلفة، لذا تدربنا هنا الليلة السابقة، وهو أمر لم يحدث منذ قدومي إلى مانشستر، الثانية، الحياة ليست سهلة، إذا بدأنا بالبكاء فلن نحقق ما حققناه في الماضي. نحن دائمًا إيجابيون، ننظر في المرآة ونسأل أنفسنا ما الواجب القيام به، فهناك أشياء لا يمكن التحكم فيها».