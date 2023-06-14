نقيب فلاحي البحيرة موجها الشكر للرئيس السيسي: أنصف الفلاح المصري

أبدى عبد السميع الخويلدي نقيب الفلاحين بالبحيرة، سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية الأبعادية، ولقاءه بالأهالي والاستماع إليهم.

وأشاد خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، باهتمام الرئيس بمجلس قرية الأبعادية، معقبًا: «أول رئيس جمهورية يهتم بمجلس قرية».

ووجهة الشكر للرئيس على مبادرة تطوير 6 مراكز بمحافظة البحيرة، إلى جانب تطوير الترع التي حققت فائدة كبيرة للفلاحين بنسبة 90%، نظرًا لسرعة انسياب المياه للأراضي الزراعية، إلى جانب صالحية المياه للشرب، مؤكدًا أنها ساهمت في زيادة الزراعة وبالتالي في الإنتاجية بل ووصولها إلى الصحراء وزراعة الأرز بها.

وأبدى امتنانه للرئيس لاهتمامه الشديد بالفلاحين، قائلًا: «نشكر فخامة الرئيس السيسي والله العظيم أنصف الفلاح المصري»، موضحا دور البنك الزراعي في خدمة الفلاح من خلال منح الفلاح كارت خاص به لتسهيل الحصول على الأسمدة، وتقديم قروض مُيسرة للفلاحين وسهولة إجراءات الإيداع إلى جانب انتشار فروعه في القرى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وشهد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية.