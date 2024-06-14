لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب البلاد

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، ودعا المجتمع الدولي لوقفها، مجدداً التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كاملا.

وقال ميقاتي، في كلمة له في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اللبناني انعقدت اليوم الجمعة، "إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات وإحراق للمزروعات، ليس فقط محل إدانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حداً لتماديه وإجرامه، وبدورنا سنحتكم للمرجعيات الدولية المختصة، ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملا".

وأضاف "إننا نقدر مبادرة الدول الصديقة ودول القرار إلى السعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، كما نرحب بقرار مجلس الأمن الرقم 2732 الذي وضع خارطة طريق لوقف القتال في غزة، ونتمنى أن يصار إلى تطبيق هذا القرار سريعا لقطع الطريق على حرب واسعة النطاق في المنطقة".

وتابع ميقاتي "لقد شاركنا هذا الأسبوع في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في الأردن وكان اللقاء مناسبة لتأكيد حضور لبنان في كل المحافل، وقد أعدنا تأكيد الموقف اللبناني ومطالبة الأخوة العرب والمجتمع الدولي بضرورة مواصلة دعم لبنان والضغط على العدو الإسرائيلي".

وانعقدت صباح اليوم الجمعة جلسة لمجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لبحث جدول أعمال من 31 بنداً .