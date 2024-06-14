إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، برصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان نحو المنطقة الشمالية، تسببت باندلاع حريق دون وقوع إصابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "تم رصد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على كيبوتس أفيفيم (شمال) دون وقوع إصابات ولكنها تسببت باندلاع حريق في المكان".

وأضافت: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في (مستوطنة) كريات شمونة (شمال)، رُصد سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة خارج المدينة".

وتابعت: "كما رُصد إطلاق 5 صواريخ مضادة للدبابات على (مستوطنة) المطلة سقطت في مناطق مفتوحة".

وذكرت هيئة البث عدم تسجيل إصابات جراء إطلاق الصواريخ، لكنها أشارت إلى "تواصل جهود إخماد حرائق اندلعت منذ الخميس، جراء إطلاق صواريخ من لبنان".

وأشارت إلى أن ما زال رجال الإطفاء على الأرض في الجولان (السورية المحتلة) لمنع ألسنة اللهب من الانتشار مرة أخرى إلى المجتمعات المحلية.

وأضافت: "في غابة بيريا، سيطرت القوات هذا الصباح، مع استئناف نشاط طائرات الإطفاء".

وكان حزب الله أطلق أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل الأربعاء والخميس، ردا على اغتيال جيش الاحتلال مسئولا كبيرا في الحزب مساء الثلاثاء.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.