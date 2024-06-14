تعاطف السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، مع لاعبي فريقه بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم الجمعة على فاركو بنتيجة 2-1، في بطولة الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة صعبة للغاية، والأداء اليوم كان طبيعيا بسبب عدم الانسجام الذي عاشه اللاعبين في الفترة الأخيرة والتي كانوا فيها مع منتخباتهم".

وأضاف: "كان لدينا 18 لاعبا في منتخباتهم وهذا الرقم ليس بقليل إطلاقًا، لم يتدربوا مع بعضهم البعض وطبيعي غياب الانسجام واللياقة البدنية، والمباراة تصعبت بسبب هذه الظروف، وفي النهاية فزنا باللقاء وهذا الأهم".

وأوضح كولر: "الفترة القادمة ستكون صعبة علينا، لدينا مباريات صعبة كل 3 أيام وهذا يحتاج منا عمل وجهد كبير، ولابد أن نتجهز للمباراة القادمة، اللاعبين عليهم جهد الفترة المقبلة تأكل وتشرب وتنام بشكل جيد، أكرر من جديد لاعبي الفريق الدوليين لم يحصلوا على راحة منذ نهائي دوري الأبطال وهذا فوق الوصف، وسنحاول تجهيز كل اللاعبين بالاستشفاء".

وعن إهدار أنتوني موديست الفرص.. قال كولر: "مشاركة أنتوني موديست لم تكن خاطئة، هو نفذ أمور كانت مطلوبة منه على أرضية الملعب، وليس هو الوحيد الذي يهدر الفرص، أعلم أن الجماهير تريد تسجيل هدف من كل فرصة، وهذا بالتأكيد صعب في الكرة لأن من الطبيعي أن تهدر الأهداف والفرص".

وأنهى: "في الموسم الماضي كنا نهدر فرصًا بكثافة، ولكن في النهاية هي ظاهرة عند كل اللاعبين وهذا جزء من الكرة، أكرر نفسي أن تسجل كل فرصة، ولكن هذا لم يكن متاحًا حاليًا وأحاول إخراج أقصى ما لدينا".