 الزمالك يفقد قائده أمام المصري - بوابة الشروق
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الزمالك يفقد قائده أمام المصري

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 10:36 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 10:36 م

يغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقائده عن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


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