وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقيات تهنئة إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

في برقيته إلى الرئيس السيسي، قدم اللواء هشام آمنة أصدق التهاني والتقدير بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وأن يعود هذا العيد على الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركات. وأعرب الوزير عن شكره لجهود الرئيس المستمرة في قيادة مسيرة البناء والتنمية، متمنياً لمصر الأمن والاستقرار والتقدم.

وفي برقيته إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب الوزير عن خالص تقديره وتهانيه القلبية بمناسبة عيد الأضحى، سائلاً الله أن يمتع رئيس الوزراء بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. وأكد على أهمية دور رئيس الوزراء في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لمصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

كما بعث اللواء هشام آمنة برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مهنئاً إياه بحلول عيد الأضحى المبارك، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مساعيه الحميدة ومجهوداته المخلصة لما فيه الخير لمصر والأمة الإسلامية. ودعا الوزير المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شيخ الأزهر والأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

ختاماً، تمنى وزير التنمية المحلية للجميع عيداً سعيداً، وكل عام ومصر وشعبها بخير وسلام.