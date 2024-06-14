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سموحة أول المؤيدين لتطبيق شكل الدوري البلجيكي في مصر

الشروق
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 3:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 3:37 ص

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة موافقته على تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر خلال الموسم القادم، وذلك من أجل تقليل عدد المباريات.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من الممكن أن نلعب الدوري العام بشكل مختلف في الموسم القادم".

وأضاف: "أوافق على تطبيق شكل الدوري البلجيكي في الموسم القادم بالتأكيد، كي يلعب اللاعبون عدد أقل من المباريات، والأمور ستكون منظمة أكثر".

وأتم فرج عامر تصريحاته قائلًا: "عندما تم تطبيق دوري المجموعتين قبل عدة مواسم في مصر، وصلنا لنهائي المسابقة وكدنا نفوز بالدوري، كما كنا قريبين من التتويج بالكأس".


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