تشهد دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نشاطًا فنيًا مكثفًا عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، انطلاقًا من رسالتها التنويرية الراقية. تستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر يونيو على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

حيث يشهد المسرح الكبير تقديم الباليه الكلاسيكي والرومانسي الشهير "جيزيل" لفرقة باليه أوبرا القاهرة، وذلك يومي الخميس والجمعة، 27 و28 يونيو، ويمتد إلى الشهر القادم حيث يقام يومي الإثنين والثلاثاء، الأول والثاني من يوليو. يشمل الباليه فصلين من تصميم جيان كورالي، جوليس بيروت وعبد المنعم كامل، من إخراج أرمينيا كامل، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، وتصميم الديكور محمد الغرباوي. كتب نصه الدرامي الفرنسيان تيوفيل جوتهيو وجول سان جورج، ووضع موسيقاه أدولف آدم مستلهمًا من الفلكلور السلافي وأعمال الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوجو.

كما يقيم صندوق العاملين بدار الأوبرا حفلاً يوم السبت 29 يونيو يحييه النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقي الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر. وتنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية ضخمة بذكرى ثورة 30 يونيو "ثورة شعب" بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك يوم الأحد 30 يونيو بمشاركة نجوم الأوبرا: أحمد عصام، مؤمن خليل، محمد متولي، أحمد عفت، محمد حسن، أحمد سعيد، أشرف وليد، فرح الموجي، منار سمير، إيناس عز الدين، مي حسن، حنان عصام، غادة آدم.

ويستقبل المسرح الصغير ثلاث حفلات لمركز تنمية المواهب يومي الجمعة 21 يونيو والجمعة 28 يونيو والسبت 29 يونيو، بجانب حفل موسيقى حجرة لمحمد شرارة يوم الثلاثاء 25 يونيو. وتتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكري بصالون ثقافي يوم الاثنين 24 يونيو تحت عنوان "الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات"، بمشاركة الأستاذ الدكتور حسام لطفي، الأستاذ الدكتور خالد داغر، الموسيقار عمرو مصطفى، والمهندس زياد عبد التواب، ويدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر. كما تتواصل سلسلة لقاءات نادي السينما يوم الأربعاء 26 يونيو.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تستأنف سلسلة "وهابيات" مساء الأحد 23 يونيو، إلى جانب حفل لأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجي المقدم يوم السبت 29 يونيو، ويتضمن فقرة فنية مميزة احتفالًا بثورة 30 يونيو، وتختتم حفلات المعهد بفرقة الموسيقى العربية للتراث يوم الأحد 30 يونيو.

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حيث يعزف أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية يومي الجمعة 21 و28 يونيو، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي يوم الثلاثاء 25 يونيو، كما تتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكري بلقاء لنادي السينما يوم السبت 29 يونيو.

ويقيم على مسرح أوبرا دمنهور حفلين لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية يومي السبت والخميس، 22 و27 يونيو، كما يقيم نادي فنون الأوبرا لقاءً فنياً يوم الإثنين 24 يونيو ويعرض فيلمًا جديدًا من خلال نادي السينما يوم الجمعة 28 يونيو.